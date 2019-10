Manovra, Renzi alza la voce: "No a tasse su zucchero e auto"

Il governo giallorosso non smette mai di litigare sulla manovra. Annunci, smentite, passi indietro, veti incrociati e litigi: regna il caos. A prendere in mano la situazione ci sta provando Matteo Renzi, che in più occasioni ha criticato duramente alcune misure previste dall'esecutivo. Intervenuto con un post sul proprio profilo Facebook, il fondatore di Italia Viva ha sottolineato l'importanza della sua compagine per quanto riguarda alcuni passi della legge di Bilancio: " Sta per approdare finalmente in Parlamento. In queste settimane sono stati fatti passi in avanti per evitare aumento IVA e tasse su cellulari, gasolio, case. Molto bene. Italia Viva è stata decisiva per evitare questi aumenti ".

. @ItaliaViva ha bloccato aumento di IVA e tasse su cellulari e casa. Adesso lotteremo in Parlamento contro sugar tax e tassa sulle auto aziendali. Ci sono i numeri per bloccarle sia in bilancio che in Parlamento — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 31, 2019

Lotta alle tasse

L'ex presidente del Consiglio ha promesso battaglia per cercare di fermare l'introduzione di ulteriori tasse: " Ma per noi non finisce qui: su zucchero, plastica e auto aziendali lavoreremo duro nei prossimi giorni ". Infatti si cercherà di scongiurarle forti del fatto che " ci sono i numeri, nel Bilancio e in Parlamento, per evitare che queste tasse salgano ".