"Manovra? Salvini cerca il diversivo da Russia". Ma le date sconfessano Di Maio

Pur dicendosi "sicuro" che Matteo Salvini andrà in Parlamento a riferire sul caso Savoini e i presunti fondi alla Lega da Mosca, Luigi Di Maio non perde occasione per attaccare l'alleato di governo.

A irritare il vicepremier grillino sembra non essere tanto la questione dei soldi russi, quanto il vertice di ieri al Viminale, quando il leghista ha incontrato sindacati e rappresentanti delle imprese per esporre la "sua" manovra. "Chi vuole incontrare i sindacati lo può fare", ha spiegato piccato il ministro del Lavoro, " Quello che mi dà noia è che lo si fa per sviare dal fatto che secondo me un vicepremier deve andare in parlamento a chiarire. Parlare davanti al parlamento è l'occasione per chiarire davanti agli Italiani sulla questione. Più si negherà la possibilità di chiarire come sono andati i fatti e più se ne parlerà ".

Eppure quello di Salvini non è stato un "blitz", ma un evento ampiamente annunciato: già a fine giugno il minstro dell'Interno aveva annunciato la volontà di instaurare un tavolo con le parti sociali per raccogliere idee e suggerimenti sui temi economici senza aspettare l'autunno, quando il governo dovrà pensare alla prossima legge di Bilancio. Non solo. Anche la data è stata fissata con largo anticipo: la convocazione ufficiale per il 15 luglio è infatti arrivata il 5 luglio - come testimoniano pure le agenzie di quel giorno -, quasi una settimana prima che venisse diffuso l'audio di Savoini all'hotel Metropol di Mosca.