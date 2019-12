Manovra, soldi per i 100 anni del Pci. Salvini: "Ma tassano gli italiani"

La manovra del governo giallorosso tiene banco. L'esecutivo è ancora a caccia di risorse e per questo motivo si è mosso su due binari: il primo è quello per un inasprimento degli accertamenti fiscali, il secondo invece riguarda un incremento delle tasse che va a colpire direttamente le tasche di milioni di italiani. Il mantra è sempre lo stesso: "Servono risorse". Eppure mentre l'esecutivo di fatto è impegnato a tartassare le famiglie, la maggioranza trova il tempo e il modo di destinare 400mila euro al Partito Comunista Italiano per i suoi 100 anni. E di fatto a scoperchiare i piani dei giallorossi c'ha pensato Matteo Salvini che ha immediatamente puntato il dito contro la manovra che tassa, ammanetta e regala soldi ai compagni: " Dicono che non ci sono soldi, e allora tassano la plastica, lo zucchero, le cartine per le sigarette, tuttavia spunta un emendamento che riesce a stanziare 400 mila euro per festeggiare il centenario della nascita del Partito comunista italiano. Fatelo coi vostri soldi l’anniversario, non con i soldi degli italiani ".

L'emendamento alla manovra prota la firma di Daniele Manca, Francesco Verducci, Vasco Errani, parlamentari dem e della sinistra di governo. Una mossa che ha scaturito non poche polemiche come sottolinea il Secolo d'Italia. Nel dettaglio l'emendamento prevede uno stanziamento per l'organizzazione e "lo svolgimento di iniziative" previste per il centesimo anniversario del Pci, fondato a Livorno il 21 gennaio del 1921. Nell'emendamento viene chiesta una voce di spesa che ammonta a 200mila euro per gli anni 2002 e 2021. E su questa vicenda si è scatenata, come ricorda l'Adnkronos, l'ironia dei leghisti. Claudio Borghi ha infatti sottolineato l'emedamento pro-Pci così su Twitter: " Eh sì, tengono in ostaggio la legge di bilancio per questioni fondamentali ". Insomma l'emendamento rosso agita e non poco le opposizioni che adesso provano ad inchiodare il governo su una legge di Bilancio che è del tutto disastrosa. E va anche rilevato che gli eredi del Pci, i compagni che adesso sono nella maggioranza, come ad esempio i parlamentari di Leu, stanno cercando di onorare la tradizione rossa proponendo un ritorno della patrimoniale, un evro e proprio "manifesto" tassarolo dei compagni. Fratoianni non ha usato giri di parole: "Si potrebbe procedere con un prelievo dell'1,5 per cento (...) Non ci fermeremo, prima o poi ce la faremo...". Magari intonando "bandiera rossa" alla Festa del Pci pagata con i soldi degli italiani.