Grillo si scaglia contro le sigarette elettroniche Lega: "Vuol tassarle?"

Altra tassa in arrivo? Non è sicuro. Però, chi abitualmente usa le sigarette elettroniche non può dormire sonni tranquilli. È stato Matteo Salvini, infatti, che ha lanciato il sospetto su una possibile batosta in arrivo per chi fuma le cosiddette e-cig. Il leader della Lega commentando l’articolo apparso sul blog di Beppe Grillo dal titolo “Il pericolo delle sigarette elettroniche” ha scritto: “Il governo non riesce a smettere: dopo le tasse su plastica, merendine o auto aziendali adesso pensa di stangare perfino le sigarette elettroniche, come suggerito da Grillo”.

Salvini coglie l’occasione per lanciare un nuovo attacco al governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte e ammonisce: “Chi cerca di togliersi il vizio del fumo andrebbe aiutato, come accade in Inghilterra, non bastonato! Governo e maggioranza di incapaci e pericolosi, mettono a rischio altre migliaia di posti di lavoro”.

Nel blog di Grippo si legge che “le sigarette elettroniche, o e-cig, si stanno vendendo come fossero caramelle. Quest’anno, questo mercato raggiungerà i 26 miliardi di dollari di vendite in tutto il mondo. Nei prossimi sei anni, si ritiene che questo volume raddoppierà. Ci sono serie preoccupazioni circa il loro impatto sulla salute, e, sfortunatamente, poche risposte”.

Secondo quanto riportato nel testo vi è stata una crescita del 900% nell’uso delle sigarette elettroniche tra i giovani tra il 2012 e il 2015. In base a stime più recenti, “circa 3,6 milioni di studenti delle scuole medie e superiori hanno usato la sigaretta elettronica negli Stati Uniti".

Nell’articolo vi è, inoltre, una lunga esposizione di dati relativi ai consumatori e agli effetti provocati dalle e-cig che in origine, “sono state create per dare ai fumatori una forma di nicotina più pulita per aiutarli a combattere la dipendenza”. I giovani che usano il tabacco “sviluppano depressione e ansia da giovani o da adulti. La dipendenza dalla nicotina delle e-cig potrebbe condurli ad altre dipendenze e problemi mentali”.