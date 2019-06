Mare gratis a chi va a partorire in Veneto: ombrellone e lettini per due settimane

Venezia «Vieni a partorire nel Veneto orientale e ti regaliamo il mare». In Veneto accade anche questo. Dopo l'azienda che a marzo 2017 regalava un mese di stipendio in più a tutti i dipendenti che facevano figli, ora l'azienda sanitaria Ulss 4 (Unità locale socio sanitaria) del Veneto Orientale, dal primo giugno scorso regala alle neomamme un bonus ombrellone e due lettini per due settimane. Il tutto da consumare in ottanta chilometri di spiaggia. Da Jesolo a Eraclea, da Eraclea a Caorle e a Caorle a Bibione. Basta prenotare.

La condizione? Partorire in uno dei punti nascita dell'azienda sanitaria del Veneto orientale e quindi o nell'ospedale di San Donà di Piave o in quello di Portogruaro, entrambi nel veneziano.

L'iniziativa è in collaborazione con Unionmare Veneto, l'associazione dei gestori degli stabilimenti balneari e il sostegno della banca San Biagio Veneto Orientale. E mira a far aumentare le nascite in questo territorio e a promuoverlo. Uno dei litorali più in voga d'Italia con quasi quattro milioni di arrivi ogni anno e venticinque milioni di presenze turistiche. «Vieni a partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare» titola lo slogan dell'iniziativa.

E quindi via: alle mamme e ai loro bebè un voucher per usufruire gratuitamente per due settimane di un ombrellone e di due lettini mare negli stabilimenti di Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione. Che tenuto conto dei prezzi, è alquanto vantaggioso.

«Spiagge in rosa amiche della cicogna e dei bebè commenta il governatore del Veneto Luca Zaia ll beach-pass per le neomamme è una ulteriore iniziativa che conferma e avvalora la dimensione inclusiva e sociale del turismo sulle nostre spiagge e la vocazione dell'Ulss del Veneto orientale, che ha la sua ragion d'essere proprio nella specificità del territorio, primo arenile d'Italia, e nella sua forte attrattività turistica.

Con questo nuovo progetto, che arricchisce i servizi sanitari e di accoglienza già messi in campo da anni dal litorale veneto nei confronti delle persone con difficoltà motorie o disabilità, le spiagge di Jesolo, Caorle, Eraclea e Bibione si dimostrano inclusive e a misura di famiglia, non solo per i turisti ma anche per i propri residenti».

La spiaggia Nemo a Jesolo, inaugurata nel 2016, è l'unica in Italia con parcheggio fronte mare e ombrelloni gratuiti per i disabili. Per chi non volesse o potesse usufruire del bonus in questa estate 2019, il voucher sarà valido anche per l'estate 2020. Insieme al bonus, ai nuovi genitori, i reparti di maternità di Portogruaro e San Donà daranno anche degli opuscoli con indicati i consigli e le avvertenze per l'esposizione al sole dei piccoli e il vantaggio di portare i figli al mare nei primi mesi di vita.

Il sole un toccasana per i bimbi e l'acqua del mare che con il massaggio delle onde facilita la circolazione per le donne che hanno appena partorito.