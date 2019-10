Mario Giordano contro lo stipendio della Mogherini: "È una follia"

" Sa quanto prende lei al mese? ". A fare la domanda è Mario Giordano. Lei invece è Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. " 31 mila euro ", continua il conduttore a Fuori dal coro. E subito il pubblico si lascia andare in un "Nooo".

" A fine ottobre - continua Giodano - si conclude il suo mandato. E per due anni continuerà a prendere tra il 40 e il 65% di quanto guadagnava. Questo significa che la Mogherini per i prossimi due anni, senza fare nulla e potendo fare qualsiasi altra attività, guadagnerà circa 15mila euro al mese ".

" Si chiama assegno di reinserimento - spiega il giornalista in tono sarcastico al pubblico -. Poi, quando compirà 63 anni, per questi cinque anni in cui ha 'lavorato' prenderà oltre 4mila euro al mese ".