Maroni: "Berlusconi è immortale"

Silvio Berlusconi "è un uomo immortale e per noi, lo dico da leghista e da alleato, è veramente una garanzia". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni commenta lo stato di forma del leader di Forza Italia incontrato martedì scorso ad Arcore. "Ho visto in lui grande entusiasmo e grande voglia di combattere" rivolgendosi alla platea azzurra nel corso di un evento di Forza Italia a sostegno del referendum. Mercoledì il governatore leghista terrà una conferenza stampa a Milano insieme a Berlusconi.

E proprio l'ex premier oggi ha spiegato che in caso di vittoria dei "Sì" nel referendum per l'autonomia la conseguenza per i cittadini lombardi sarà che saranno "gravati da meno tasse". In un video messaggio trasmesso a un incontro di Forza Italia sul tema, l'ex premier ha sottolineato che la consultazione "nasce e si svolge nel pieno rispetto dell'unità nazionale e della Costituzione" ed è "nella direzione di quel federalismo che rafforza l'unità del Paese" e che è "nel programma del centrodestra fin dal 1994. Domenica 22, avremo l'occasione di far sentire la nostra voce e dare il via a un processo di revisione concordata degli assetti dello Stato", ha affermato, dopo aver rivolto un "saluto affettuoso" al governatore leghista Roberto Maroni, presente in sala. Berlusconi ha poi ringraziato la coordinatrice lombarda del partito, Mariastella Gelmini, per le iniziative organizzate da FI "in un numero enorme di Comuni" in vista del voto referendario. ?"Se la Lombardia cresce, cresce tutto il Paese", ha sostenuto Berlusconi, invitando gli elettori ad andare a votare per non perdere questa "significativa occasione".