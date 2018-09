Matera, l'ultima gaffe di Di Maio

Bari - Passi l'ironia sul congiuntivo, ma quella sulla geografia proprio no. Al vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, già nel mirino di quelli che a suo tempo definì «i maestrini» sempre pronti a puntare il dito e la matita rossa avanzando sostanziosi dubbi sulla sua dimestichezza con la grammatica e la sintassi, non è andato proprio giù il polverone su Matera, un rapido botta e risposta catturato dal web e bollato rapidamente come una nuova gaffe a cinque stelle. Il fatto è che il ministro per lo Sviluppo economico, nel corso di una serena chiacchierata lungo i viali della Fiera del Levante di Bari, ha pensato bene di rivolgersi al governatore pugliese, Michele Emiliano, e di chiedergli se ci siano iniziative in atto della Regione per la città lucana, capitale europea della cultura per il 2019: quanto basta per alimentare tra qualcuno il sospetto che il leader 5s possa nutrire dubbi sulla esatta collocazione della città dei Sassi.

Nonostante smentite e chiarimenti dei diretti interessati, il video del fuori onda geografico è diventato virale. E i commenti si sprecano: da una parte quanti rispolverano il tasto dolente del congiuntivo e rimandano il ministro anche in geografia, dall'altra chi parla invece di malafede nei confronti dell'esponente del governo e accusa i soliti giornalisti. «Su Matera che cosa state facendo?», chiede Di Maio a Emiliano nelle immagini che dilagano sul web; a quel punto il governatore appare sorpreso, si mette le mani dinanzi alla bocca e pare bofonchiare qualcosa che secondo alcuni sarebbe «Matera è in Basilicata». Tutto finito lì? Neanche per sogno. Perché appena il video approda in rete si scatena il putiferio.

Il ministro però non ci sta. E mentre vengono rispolverati i suoi vecchi incidenti grammaticali di percorso, risponde a tono alle critiche affidando la sua replica a Facebook. «Giornalisti ignoranti o in mala fede, o entrambi, mi accusano scrive di aver sbagliato a chiedere a Emiliano cosa stesse facendo per Matera, lasciando intendere che non sappia in che regione sia. Sono loro che non sanno che la Regione Puglia sta facendo o ricevendo investimenti milionari in vista dell'appuntamento con Matera capitale della Cultura». A ribadire il concetto interviene Emiliano, che bolla come «una barzelletta» il polverone web e, dopo aver da tempo strizzato l'occhio politicamente al M5s, promuove il vicepremier anche in geografia: «Voglio chiarire assicura che il ministro Di Maio sa bene che Matera è in Basilicata, ci mancherebbe».