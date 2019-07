Matteo innamorato. Con Francesca conquista il Forte

Matteo Salvini è innamorato. E si vede. Il ministro dell'Interno si è presentato lunedì sera a Villa Bertelli di Forte dei Marmi, per il concerto della banda dell'Arma dei carabinieri, mano nella mano con la compagna Francesca Verdini, figlia di Denis, noto politico fiorentino. Da subito tutti hanno notato la complicità tra i due, che si sono scambiati continui sguardi dolci, sorridendosi a vicenda di fronte alla folla accorsa per assistere all'evento. I fidanzati hanno voluto assistere all'imperdibile esibizione musicale diretta dal maestro Massimo Martinelli, arricchita dalla voce di Andrea Bocelli e presentata da Emanuela Folliero. Seduti in prima fila, accanto al comandante generale dell'Arma, generale Giovanni Nistri e alla presenza di numerose istituzioni politiche, tra cui il sottosegretario alla Difesa, Raffaele Volpi, Matteo e Francesca si sono mostrati molto affiatati. Lui ha firmato autografi su autografi, facendosi fotografare con i tanti fan, mentre lei, discreta, in disparte ha atteso che il fidanzato parlasse con la gente, senza mai lamentarsi o proferire parola sbagliata. «Scusate - ha detto Salvini a un certo punto - devo andare dalla mia ragazza». Lei lo aspettava in un angolo, da sola, con la testa china.. «È sempre così - ha detto sorridendo -. Stasera rimarremo a dormire qui, ma non si sa mai con i suoi impegni». In mano stringeva il libro intervista al vicepremier, «Io sono Matteo Salvini». «È tanto che volevo leggerlo. Non sapevo - ha proseguito - di essere citata anche io nella pubblicazione». E a chi chiedeva loro di farsi fotografare insieme i due non hanno detto «no». Matteo l'ha guardata tutta la sera sorridente e tranquillo, più volte accarezzandole i capelli e baciandola sulle guance, proprio come un uomo innamorato. E Francesca, timida e riservata, vestita con un completo di pizzo color panna, ha ricambiato felice, prima di concedersi anche lei qualche selfie con i fan. Tanto che tutti hanno notato la svolta «social» della giovane donna.

Insomma, i tempi dei musi lunghi dopo la rottura con la ex fidanzata Elisa Isoardi per il vicepremier sembrano davvero essere finiti. Lo si nota anche dal suo umore, che secondo i bene informati è notevolmente cambiato, nonostante le scocciature e lotte quotidiane e gli attriti per la questione «migranti». Nessuno su questo ha alcun dubbio: Francesca a Matteo fa veramente molto bene. Che Salvini, dopo tanto tempo, abbia finalmente trovato la first lady giusta?