Matteo Renzi: "Pronti a dare mano per riproporre il referendum"

Matteo Renzi, dopo la sconfitta del 4 dicembre 2016, sarebbe pronto a riproporre il referendum sulle riforme costituzionali. Di fatto il segretario del Pd, intervenendo a Di Martedì su La7 non ha escluso l'ipotesi di un ritorno del quesito referendario: "Se c’è uno che non è adatto a riparlare di referendum costituzionale sono io, perchè mi hanno accusato di eccessiva personalizzazione. Se nei prossimi mesi e nei prossimi anni crescerà la consapevolezza che non possiamo andare avanti con questo bicameralismo, io sarò ben contento a dare una mano, ma certo non in prima linea. Io ho già ampiamente dato".



Poi ha parlato degli scenari post voto: "Escludo l’ipotesi delle larghe intese. In Italia ci sono state, Berlusconi e Bersani hanno votato la fiducia al governo Monti e al governo Letta. Ma oggi non funzionano perchè Berlusconi ha scelto Salvini, l’estremista fuori da ogni famiglia europea. Il Pd non può stare con gli estremisti". Infine sull'ipotesi di un Gentiloni bis, l'ex premier ha affermato: "Il candidato premier lo decide il Presidente della Repubblica, quando arriverà il 5 marzo spero che saremo in condizione di esprimerlo come Pd. Dipende dai cittadini, aspettiamo le elezioni e poi il Presidente deciderà".