"Medioman" con la Lega: consulente regionale per il turismo

Un soprannome cucitogli addosso dalla Gialappa’s nel lontano 2001, che ora gli va stretto. Francesco Maria Gaiardelli, 48 anni, partecipò alla seconda edizione del Grande Fratello e da quel momento divenne Medioman.

Ora, però, l'ex concorrente del reality show approda in politica. Infatti Alberto Preioni, il capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Regione Piemonte, l'ha scelto per affidargli le consulenze in ambito turistico. Preioni ha affidato a lui il compito per le sue origini ossolane e per le esperienze che si porta sulle spalle. Gaiardelli, infatti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, fa parte del consiglio di amministrazione del Gal Laghi e Monti, distretto turistico delle Valli d’Ossola, collabora con diversi alberghi ed è statato presidente della Pro Loco Malesco e di alcuni musei. Non solo. Perché Medioman, nella vita, ha svolto numerosi lavori diversi: dall'organizzatore di eventi al barman, dal vigile del fuoco all'agente di commercio, passando da conduttore radiofonico e personaggio televisivo. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, passò alla storia televisiva come Medioman e divenne famoso con questo suo soprannome, che ispirò il personaggio comico di Fabio De Luigi, l'uomo semplice che si trasforma in eroe.

Ora, "Medioman" si butta nella politica attiva, dopo aver passato vent'anni a militare nella Lega. E quel soprannome da personaggio televisivo non gli si addice più: "Ho una certa esperienza nel settore", dice.

La parabola di Gaiardelli ricorda un po' quella di Rocco Casalino, che dalla casa del Grande Fratello (partecipò alla prima edizione) arrivò a sedersi vicino all'attuale premier, come suo portavoce.