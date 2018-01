Meloni: "Se Pirozzi non appoggia Parisi non fa parte del centrodestra"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, mentre sta per entrare al convegno sulla famiglia, organizzato a Roma dal 'Family day', si sofferma sulla candidatura di Stefano Parisi per la guida della Regione Lazio: "E' romano de Roma, molto competente e su di lui il centrodestra deve essere molto compatto. Se Parisi era debole non lo mettevamo in campo". E prosegue con un invito all'unità, rivolto soprattutto al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi: "Speriamo che tutti gli alleati facciano davvero campagna elettorale per lui. Se ci si crede, si vince". Poi taglia corto: "Se Pirozzi va contro Parisi non vuole far parte del centrodestra".

Anche Parisi lancia un appello accorato all'unità del centrodestra: "Il Lazio può tornare ad essere il motore dell’economia e del nostro paese. Ha il diritto di liberare Roma dalla morsa di M5S. Parto svantaggiato - ha proseguito- perché si è perso tempo nell’avviare la scelta. Penso che il centrodestra sia l’unico in condizione di poter battere Nicola Zingaretti. Questo, però, è possibile soltanto se siamo uniti. A Pirozzi dico che chi ha a cuore il governo ed il futuro di questa regione deve convenire che solo un centrodestra unico può vincere. Spero che Pirozzi ascolti questo mio appello. Io ho già unito contro il centrodestra a Milano. Spero che Pirozzi sia un alleato - ha detto ancora - la sua esperienza e la sua visibilità possono essere una grande opportunità per governare al meglio la regione. Io penso ancora che sarebbe stato il candidato migliore se avesse unito il centro destra".