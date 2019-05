Mentana contro Salvini: "Critichi i tg? Non ci fai paura"

"Non ci fai paura". Enrico Mentana ha aperto il TgLa7 di ieri sera con un messaggio a Matteo Salvini, secondo cui "i telegiornali, Tg1, Tg5 o La7" parlano "solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno".

"Salvini tanto per cambiare ha scelto un nuovo obiettivo, i telegiornali", ha detto il direttore del tg, " È segno che in questo momento lui, o chi gli indica gli obiettivi comunicativi, ritenga faccia gioco prendersela con i telegiornali. Con tutto il rispetto, a noi ci baffo una critica come questa ". Poi ha tirato fuori il concorso "Vinci Salvini" finito nella bufera nei giorni scorsi e le "famose centinaia di migliaia di rimpatri promessi un anno fa in campagna elettorale, e che non ci sono stati affatto". " Ma sicuramente il ministro ne avrà parlato nel suo comizio ", ha ironizzato Mentana, " Col sorriso sulle labbra però ricordiamo a Salvini che abbiamo criticato anche chi ha governato prima di lui, con più titolo e per più lungo tempo, prima per queste scelte inconsulte e di offesa all'informazione. Certo, queste cose non fanno paura e non modificano il nostro modo di lavorare che sarà comunque sempre sine ira et studio - anche Salvini ha fatto il classico con noi - nei suoi confronti ".