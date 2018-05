Merkel: "L'Italia affronta grande sfida dell'immigrazione"

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha parlato ad Assisi, dove le è stata conferita la Lampada della pace. L’Italia attraversa una "fase delicata, è in una fase politica impegnativa". Ed ha sottolineato la "buona collaborazione" con il Paese. Non ha voluto commentare oltre. Tra le sfide che il nostro Paese è chiamato ad affrontare c'è "quella delle migrazioni. Dobbiamo andare oltre i nostri interessi e non dimenticare le necessità degli altri", ha sottolineato la Merkel. "Non possiamo pensare solo al nostro benessere, dobbiamo occuparci anche dei bisogno e dei problemi di chi arriva in Europa"

Si è soffermata, poi, sul futuro politico del Vecchio Continente: "L’integrazione europea è un progetto di pace senza pari". Impegnarsi per la pace, ha aggiunto la leader tedesca, vuol dire "accettare la diversità" e avere rispetto. "La pace è fragile, bisogna evitar ei conflitti e impegnarci sempre".

La Merkel dedica una riflessione anche al caso Iran. "Dopo l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare la situazione è ancora più tesa. Seguiamo gli eventi tra Iran e Israele, tenendo conto che la sicurezza di Israele fa parte della ragion di stato tedesca". La cancelliera ha poi ricordato il conflitto in Siria, "una delle maggiori tragedie umanitarie", ribadendo che bisogna "adoperarsi di più per la risoluzione" della guerra.