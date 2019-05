La Merkel perde punti, ma rimane in testa. Sorpresa verde: raddoppiati i voti del 2014

Berlino I tedeschi hanno bocciato una volta ancora i partiti che sostengono il governo di Angela Merkel. Secondo le prime proiezioni il fronte moderato Cdu/Csu ha raccolto il 28,8% dei voti, 7,2 punti meno rispetto alle europee di cinque anni fa ma anche 5 di meno rispetto alle politiche dell'autunno 2017. In picchiata i socialdemocratici che dal 27% del 2014 e dal 20,5% del 2017 precipitano al 15,6%, scavalcati, fatto senza precedenti, dai Verdi che balzano al 20,6%, raddoppiando il risultato del 2014. Risultato non brillantissimo per AfD, il partito sovranista tedesco, che con il 10,8% cresce di 3,5 punti sul 2014 ma cala di quasi due sul 2017. Non brillano neppure i Liberali (Fdp): forti di un 10,7% meno di due anni fa, questa volta si fermano al 5,4%, appaiati ai socialcomunisti della Linke in calo rispetto a entrambe le due ultime consultazioni. A caldo, il leader dei due partiti di governo hanno reagito in maniera opposta. La numero uno della Cdu ed erede designata della cancelliera Merkel, Annegret Kramp-Karraenbauer, ha cantato vittoria: poiché il suo partito resta il primo nel paese, Akk ha chiesto che la presidenza della Commissione Ue sia assegnata al candidato del partito popolare, il bavarese Manfred Weber. Per la presidente della Spd Andrea Nahles quello di domenica è stato invece «un risultato molto deludente». Oltre che a ridurre il peso della delegazione tedesca nel Pse, il 15% dei socialdemocratici rischia di avere conseguenze per la tenuta del quarto esecutivo Merkel: la sconfitta infonde nuovo vigore alle voci nel partito secondo cui governare con i moderati nuoce gravemente alla salute dell'ormai ex primo partito storico della sinistra in Germania. La Spd perde anche nella sua roccaforte Brema (città-stato al voto ieri): per la prima volta in 73 anni, diventa secondo partito dopo la Cdu. Di ben altro tenore le dichiarazioni della Spitzenkandidatin dei Verdi Ska Keller, vera vincitrice delle europee: «È un risultato sensazionale che ci responsabilizza a lottare per la protezione del clima».