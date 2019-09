Merola: "Nessuna alleanza con il M5S. Meglio andare a votare"

Per lui non c’è “ sintonia ” per fare un’alleanza con i grillini ed è meglio andare al voto. Stiamo parlando del sindaco Pd di Bologna Virginio Merola, che era a favore di un accordo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle ma ha cambiato idea.

Secondo quanto riporta La Stampa, Merola inizia “ a pensare che i grillini non abbiano capito niente. Non sono i padroni della verità. Il Pd non può essere la sostituzione di Salvini. È francamente ignobile quello che stanno cercando di fare ”. E ha aggiunto che questi anni sono stati difficili perché i grillini considerano il Pd un nemico sia a livello nazionale sia a livello locale. Secondo Merola la loro unica ideologia è quella di essere contro i dem e non hanno quindi nessuna intenzione di condividere un programma.

“ Ci offendono ripetutamente - continua il sindaco di Bologna Virginio Merola -. Questa roba di Bibbiano, mamma mia molti gli sono andati dietro. Mi chiedo fino a che punto dobbiamo arrivare. Inizio a pensare che i dubbi sollevati da Carlo Calenda siano davvero giusti. Forse, a questo punto, è più responsabile andare alle elezioni ”.