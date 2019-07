Mezza vittoria 5stelle nell'iter per l'autonomia. E Conte: "Passi avanti…"

Nel tortuoso iter che dovrebbe portare all'autonomia regionale è arrivata una (mezza) vittoria del Movimento 5 Stelle. Nel testo redatto dal ministro leghista agli Affari Regionali Erika Stefani è infatti saltata l'assunzione diretta degli insegnanti su base regionale, come aveva invece richiesto proprio la Lega; era proprio uno dei punti della legge che non piaceva alla compagine pentastellata. Ora, dunque, la bocciatura ufficiale nel corso del summit sull'autonomia regionale dedicato alla Scuola.

Questo, a tal proposito, il commento di Salvatore Giuliano, sottosegretario 5stelle all'Istruzione, così come riportato da La Repubblica: "Dopo mesi abbiamo garantito l'unità del sistema di istruzione: non abbiamo ceduto cose che avrebbero potuto compromettere l'unità del Paese. L'articolo 12 è stato soppresso: è una vittoria dei 5 stelle e da uomo di scuola ritengo di poter dire che è una vittoria della scuola italiana. Non ci saranno concorsi regionali, assolutamente no. Sono state prerogative che già aveva la regione" .