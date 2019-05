Michele diventa sindaco a 20 anni con FdI: sul web critiche e insulti

È il sindaco più giovane di Italia. Il neo eletto primo cittadino di Onore, un paesino di 896 abitanti in provincia di Bergamo, infatti, è un ragazzo di appena 20 anni, Michele Schiavi.

Ma il neo sindaco, appena salito in carica, oltre ai molti complimenti, ha ricevuto anche diversi insulti e accuse di appartenere ai movimenti fascisti. Appena data la notizia della sua vittoria, su Facebook sono comparsi i primi commenti e le prime critiche, da " Piccoli fasci crescono" e " Fasci a 19 anni. Vomito ", fino a " La peggio gioventù " e " Il più giovane fascista al comando ". Ma il motivo di tanto disprezzo sembra poter essere individuato solamente nel partito da cui è stato appoggiato il giovanissimo sindaco. Michele, infatti, si era candidato per la lista "Innanzitutto Onore", che fa capi a Fratelli d'Italia.

E le critiche verso Michele, che sembra avere la sola colpa di essersi impegnato nella politica del suo paese, sarebbero dovute solo alla sua appertenenza a un movimento di destra. " Se fosse stato di sinistra tutti a dire bravo, avanti i giovani" , scrive un utente su Facebook. Libero fa notare come vengano esaltate e ammirate " le Greta di turno ", che si impegnano per l'ambiente, mentre non sembra sortire alcun effetto (almeno positivo) un ragazzo di destra, che si impegna per il suo paese e nella politica. Lui, infatti, a detta di alcuni utenti, sarebbe troppo giovane per il ruolo di sindaco, perché mancherebbe dell'esperienza necessaria per interpretare il suo ruolo da primo cittadino.