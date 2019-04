Migranti, Calenda attacca Salvini: "Ironia da quattro soldi"

Duello su Twitter tra Matteo Salvini e Carlo Calenda. Il ministro dell'Interno aveva postato su twitter un video da una barca: "Un bacione dal lago di Como, controllando che non ci siano barchini o barconi all'orizzonte. Buona domenica Amici!". Calenda però non apprezza e a stretto giro risponde via social: "Sui barconi e i barchini la gente ci muore bambini compresi. Comunque la si pensi e qualsiasi politica si decida di adottare l'ironia da quattro soldi sulle sventure altrui è una cosa miserabile".

Sul tema dei migranti, oggi Salvini con un post sui social con una cartina eloquente che mostra la posizione attuale delle imbarcazioni umanitarie ha scritto: "Nessuna nave Ong, nessuna partenza, nessuno sbarcom nessun morto. Che coincindenza".

La cartina registra Sea eye, Seefuchs e Astral in porti spagnoli. Sea Watch 3 viene indicata a Marsiglia. Mare Jonio e la Iuventa in Sicilia. La nave di Mediterranea Saving Humans nei giorni scorsi è stata diffidata dalla Giardia costiera dopo la direttiva emanata dal Viminale per impedire le attività delle organizzazioni non governative.

Il cruscotto statistico del ministero dell'Interno mostra quanto si siano ridotti gli sbarchi negli ultimi mesi. Se nel 2019, dal 1 gennaio al 26 aprile, erano approdati in Italia 36mila immigrati, nel 2019 siamo fermi a quota 666. Si tratta di un calo del 92,70% rispetto al 2018, quando i richiedenti asilo accolti erano già scesi a 9mila. Quest'anno ne sono arrivati 202 a gennaio, 60 a febbraio, 262 a marzo e 142 fino ad aprile. A marzo del 2017 erano stati oltre 10mila, giusto per dare un'idea.