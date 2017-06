Migranti, il "capo" dei Gesuiti: "Il populismo è una trappola"

"Il populismo è una trappola" . In una intervista al Sir, l'organo di informazione della Cei, padre Arturo Sosa Abascal, preposito generale della Compagnia di Gesù, si scaglia contro il "populismo" e contro chi vuole la chiusura delle frontiere e difende a spada tratta l'accoglienza degli immigrati clandestini che ogni giorno sbarcano sulle nostrte coste. "I migranti - spiega, quindi, il superiore dei Gesuiti - sono fonte di ricchezza" .

"(Il populismo, ndr) presuppone una presenza di popolo alle spalle dei leader, ma ciò non avviene più - è l'analisi di padre Sosa ai microfondi del Sir - i populismi di adesso sono rappresentati da individui che non hanno un supporto popolare. Sono piuttosto antipolitici e antipartitici" . Il preposito generale della Compagnia di Gesù rinfaccia ai partiti "populisti" di cavalcare "le pulsioni nazionaliste" e li accusa di sfruttare le persone "per erigere muri" anziché "elevarle a ragione identitaria" . "Hanno ambizione di potere personale - continua padre Sosa - sono molto pericolosi. Il popolo è illuso, non conta nulla. I capi fanno leva sui sentimenti di disagio per coltivare i propri interessi" .