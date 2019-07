Migranti, Gentiloni replica a Renzi: "Giuste le politiche di Minniti"

Tutti contro Matteo Renzi, salvo i renziani della prima ora. La lettera che l'ex premier ha inviato a Repubblica per accusare il Pd di avere "sopravvalutato" la questione migranti, sparando a zero contro Gentiloni e Minniti, ha scatenato un mare di polemiche tra i dem. Se i militanti hanno dimostrato di non gradire l'ultima uscita del senatore di Rignano, accusandolo di volersi sottrarre alle sue responsabilità (lui che per anni è stato segretario e premier), stessa cosa si può dire dei pezzi grossi del partito. Dopo Nicola Zingaretti, che ha definito le parole di Renzi "più che una critica, un'autocritica", è arrivata a stretto giro di posta anche la replica di Paolo Gentiloni. Che, sempre su Repubblica, ha fatto chiarezza sui presunti errori commessi negli anni in cui era a Palazzo Chigi.

"Minniti ha lavorato bene. Mentre Salvini..."

" Gli accordi da me sottoscritti con le autorità di Tripoli e il lavoro del ministro Minniti avevano raggiunto risultati importanti. Una linea di condotta - scrive Gentiloni - che è sempre stata sostenuta con lealtà dai vertici del Pd, convinti, come noi del Governo, della necessità di coniugare accoglienza e capacità di gestire i flussi migratori ".

Poi una riflessione sullo ius soli, su cui secondo Renzi andava messo il voto di fiducia "come avevamo fatto sulle Unioni civili". " Io purtroppo non sono riuscito a farla approvare al Senato. Per mancanza di numeri, non certo di coraggio o di volontà. Coraggio o volontà che semmai ci mancarono tra il 2015 e il 2016, quando i numeri c'erano eccome ma governo e Pd decisero di non procedere ", puntualizza Gentiloni, che ha ammesso come " limiti ed errori comunque ci siano stati. Ma i crolli di consensi al Pd nel voto del 2018 non dipendono certo dalle politiche migratorie di Minniti " contro cui si è scagliato Renzi, a cui Gentiloni è riuscito a rispondere senza mai citarne il nome. A differenza di Matteo Salvini, accusato dall'ex ministro delle Telcomunicazioni di " cancellare l'immagine di un'Italia che sull'immigrazione aveva salvato l'onore dell'Europa. Lo accuso di non aver utilizzato una condizione relativamente favorevole " creata dal suo governo.

"Flussi indispensabili per la nostra economia"