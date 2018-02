Migranti, Minniti contestato: "Assassino"

"Assassini! Mio nonno e mio padre erano partigiani. So bene come si devono trattare i nazisti. Ditelo a quel bastardo di Minniti". Così un uomo in sedia a rotelle ha apostrofato il ministro dell'Interno, avvicinandosi al palco della prima conferenza nazionale degli operatori Sprar, che si è tenuto a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica.

Il contestatore si è scagliato contro i campi della Libia dove vengono fermati e trattenuti i migranti che cercano di arrivare in Italia sbarcando in Sicilia. I suoi insulti hanno ricevuti gli applausi di molti degli operatori Sprar presenti in sala che lavorano nella rete dell’accoglienza dei rifugiati. Il tutto è avvenuto davanti agli sguardi attoniti dei vertici dell’Anci e la contestazione è stata preceduta da forti critiche nei confronti del ministro dell'Interno Marco Minniti.