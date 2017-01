Migranti, il Papa all'antiterrorismo: "Hanno diritto ad accoglienza e protezione"

"Quanti fuggono dai propri Paesi a causa della guerra, delle violenze e delle persecuzioni hanno diritto di trovare adeguata accoglienza e idonea protezione nei Paesi che si definiscono civili" . Nell'incontro di oggi con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, papa Francesco ha esortato i magistrati a "dedicare ogni sforzo specialmente nel contrasto della tratta di persone e del contrabbando dei migranti" .

Nel suo discorso Bergoglio ha definito quelli legati alla tratta "reati gravissimi che colpiscono i più deboli fra i deboli" . Al riguardo, secondo il Santo Padre, sarebbe necessario "incrementare le attività di tutela delle vittime, prevedendo assistenza legale e sociale di questi nostri fratelli e sorelle in cerca di pace e di futuro" . Papa Francesco ha poi chiesto a Dio di toccare il cuore dei mafiosi "affinché si fermino, smettano di fare il male, si convertano e cambino vita" . "Il denaro degli affari sporchi e dei delitti mafiosi è denaro insanguinato e produce un potere iniquo. Tutti sappiamo che il Diavolo entra dalle tasche. È lì la prima corruzone" , sono parole di Papa Francesco, rivolte oggi alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che evocano l'invettiva di papa Giovanni Paolo II, "convertitevi verrà il giudizio di Dio" ad Agrigento il 9 maggio 1993, e la scomunica da lui stesso pronunciata nel suo viaggio in Calabria il 21 giugno 2014. Nel suo discorso, Bergoglio ha infatti ricordato che la mafia "si oppone radicalmente alla fede e al Vangelo, che sono sempre per la vita" , ribadendo che "il fenomeno mafioso, quale espressione di una cultura di morte, è da osteggiare e da combattere" .