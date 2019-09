Migranti, razzismo e insulti: va in onda il Salvini contro tutti

Matteo Salvini contro tutti. O almeno contro i cinque "sferati" di Live - Non è la d'Urso, i cinque vip che più lo hanno attaccato e che rappresentano tutti quelli che nei 14 mesi di governo (e non solo) lo hanno additato come causa di un presunto e crescente "clima d'odio" in Italia.

"io penso che italiani non sono mai stati razzisti, sono immigrati in tutto il mondo ma hanno portato lavoro e cultura", ha premesso però l'ex ministro prima di affrontare i cinque ospiti, "In italia vivono 5 milioni che vivono qua e pagano le tasse. Loro sono fratelli e sorelle. Io ce l'ho coi clandestini e delinquenti, quelli che vengono qui a far casino".

Il primo scontro è quello con Asia Argento che si è presentata con un nuovo look biondo. Tra i due non è mai corso buon sangue e l'attrice ha esordito ricordando a Salvini di aver avuto familiari nei campi di concentramento e di essersi sentita in offesa quando l'ex ministro ha disertato le commemoraizoni del 25 aprile. "Lei si ricorda cosa aveva scritto?", ha quindi chiesto lui, serafico. E alla risposta "Salvini merda" ha replicato: "Ecco, appunto". Poi ha spiegato che rispetta chi lo critica ma non chi lo insulta "perché i miei genitori mihanno insegnato l'educazione". " Onoro profondamente chi ha combattuto per la libertà nel nostro Paese", ha ribadito, "Non torneranno più né il fascismo né il comunismo, non torneranno le dittature né di destra né di sinistra ".

Ma la showgirl ha attaccato ancora: "Si rende conto che ha sdoganato l'odio sociale?", dice, "Sono una signora...'', dice Asia Argento mentre il pubblico in studio rumoreggia. ''Una signora che dice ' Salvini merda'...'',

Agli attacchi della Argento si sono quindi aggiunti quelli di Alba Parietti. Che lo ha definito "incoerente e incongruente", oltre che bugiardo e ha tirato fuori la questione di Bibbiano. Non per parlare dello scandalo affidi che ha coinvolto anche amministrazioni dem, ma della presenza sul palco di Pontida di alcuni bambini. "Lei dovrebbe andare a denunciare in procura, non sui social", ha incalzato quindi la Argento.

Sul "ring" - ma dalla parte di Salvini - sono salite anche Alda d'Eusanio (che però si è definità "rosso-verde", anticipando qualche critica) e Iva Zanicchi.

Gran parte dell'intervista-scontro è stata incentrata sui migranti. "I veri rifugiati politici sono trattati coi guanti", ripete Salvini, ricordando come con lui al governo gli sbarchi siano sensibilmente diminuiti: "Si è anche dimezzato il numero di morti e dispersi nel Mediterraneo", ha rivendicato l'ex ministro, "I miei nemici sono i trafficanti di esseri umani, che grazie al traffico di uomini comprano armi a droga". "Sono realmente diminuiti? Sono arrivate seimila persone e tutto è sfuggito dal suo controllo”, ha accusato la Parietti.

Ma la Argento se la prende per la sua politica sui rom. sottolinea il leader della Lega mentre il confronto si snoda sull'immigrazione. ''Avevo invitato Asia Argento bere una camomilla, sapete perché? Aveva scritto #Salvinimmerda. Ma a lei sembra normale scrivere così a un ministro? I miei genitori mi hanno dato un'educazione diversa'', scrive Salvini su Twitter.

Ed è proprio mentre si parla di migranti che prende la parola Idris. L'opinionista - dopo aver detto che Salvini fa demagogia - prova a spostare il focus sul clima e sulle battaglie portate avanti da Greta Thunberg. "Una cosa l’abbiamo già fatta", ribatte il leader della Lega, "Per limitare smog e per rispettare l’ambiente bisogna mangiare italiano e bere italiano. Fa anche bene alla salute".

L'intervista si conclude come era iniziata: riconducendo il razzismo alle azioni e parole dell'ex vicepremier. Lo spunto è il caso della donna del Milanese che non ha affittato casa a una ragazza di orgini meridionali perché "io sto con Salvini". Ma anche in questo caso il segretario del Carroccio si è smarcato: "Questa signora va ricoverata. Se una la pensa così ha dei problemi".

E alla fine il "live sentiment" (il sistema di "like" da parte dei telespettatori) dà un responso che è indice di quello che pensa il Paese: è Salvini quello che ha ottenuto più luci rosse (critiche) e più luci verdi (apprezzamenti) dei sei ospiti.