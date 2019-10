Migranti, Salvini: "Bellanova li vuole nei campi come gli schiavi Usa"

A due giorni dalle Regionali umbre che potrebbero sancire il passaggio di consegne tra centrosinistra e centrodestra, al centro degli interventi di Nicola Zingaretti e Matteo Salvini c'è Teresa Bellanova. Il ministro dell'Agricoltura, esponente di Italia Viva e grande assente nell'evento politico di Narni a cui hanno partecipato gli altri partiti della maggioranza, viene citata per motivi diversi dai segretari di Pd e Lega.

Se Zingaretti dribbla così le domande dei giornalisti (" Il ministro Bellanova ha fatto una bella campagna elettorale, non venendo in Umbria ma incontrando tanti imprenditori. Non c'è nessuna polemica "), ben più dure sono state le parole di Salvini. Durante un comizio a Cerbara, frazione di Città di Castello (Perugia), il capo del Carroccio ha promesso agli agricoltori presenti che " Se vinciamo, come vinciamo, di agricoltura si occuperà un uomo o una donna della Lega ".

Ma le sue riflessioni sulla materia agricola sono andate ben oltre i confini dell'Umbria, investendo l'attuale ministro delle Politiche agricole Bellanova: " Se abbiamo un ministro dell'Agricoltura - ha detto - che come prima dichiarazione dice che c'è bisogno di migranti da far lavorare nei campi, qua si torna alla schiavitù degli Stati Uniti d'America dell'Ottocento. Chi lavora nei campi non deve essere uno schiavo sottopagato - il commento di Salvini - ma lavoratrici e lavoratori con gli stessi diritti e doveri degli altri ".