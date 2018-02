Migranti, Salvini punge Sanremo: "Aspetto una canzone sui terremotati"

Non è stato un Festival di Sanremo politicizzato. Non lo è stato come avveniva negli anni passati quando ogni intervento era pensato per punzecchiare sempre la solita parte politica. Tuttavia, anche quest'anno, non sono mancati gli spunti per far "litigare" la politica. Il dramma dell'immigrazione è stato, infatti, riproposto in più occasioni. Tanto che, una volta chiuse le porte dell'Ariston, Matteo Salvini ha polemizzato: "Magari l'anno prossimo ci sarà una canzone che parla dei terremotati, che sono italiani e dimenticati..." .

Tra le giovani proposte, con Stiamo tutti bene, Mirkoeilcane ha portato alla 68esima edizione del Festival un brano che parla del dramma dei migranti in balia del mare e dei trafficanti di esseri umani. Una canzone che gli è valso il premio Enzo Jannacci di NuovoImaie, il riconoscimento dedicato alla migliore interpretazione per la categoria Nuove Proposte, e il premio della critica "Mia Martini". "Non stiamo parlando, come spesso si fa, di chi deve gestire cosa, chi fa l'errore, perché si parte, perché si viene qua, perché dovrebbero tornare là - ha spiegato il cantante in un'intervista al Tg2000 - qui si parla di persone che muoiono. Invito chiunque a riportare la stessa identica situazione ai propri familiari, alla cosa più vicina che si ha nella vita" . Mirkoeilcane ha spiegato che, sebbene il testo della canzone sia frutto della sua fantasia, "la storia è frutto di una chiacchierata fatta con una persona che questo viaggio lo ha fatto veramente e ha deciso di raccontarmelo. Mi ha fatto passare una serata molto complicata - ha continuato - mi ha fatto vedere come stava seduto, mi ha spiegato quanti erano, che cosa succedeva, che cosa gli dicevano. Questo mi ha creato un disequilibrio dentro che ho potuto sfogare solo mettendomi seduto a scrivere" .