Migranti, Salvini: "Se vinco riempio gli aerei e li riporto a casa"

Pugno duro. Matteo Salvini lo mette subito in chiaro. In caso di vittoria del centrodestra non se lo ripeterà due volte e lo userà sia con i nomadi sia con gli immigrati clandestini. "Non vedo l'ora di chiudere tutti i campi rom - annuncia nel corso della puntata di Quinta Colonna - sono 40mila in tutta Italia, e mi impegno di chiuderli in cinque anni. Giro per Roma e sembra nomadopoli" . Non solo. Con la stessa determinazione si impegna a risolvere l'emergenza immigrazione. "In Italia ci sono troppi immigrati - promette - non vedo l'ora di vincere le elezioni per riempire gli aerei e riportarli a casa loro" .

Il programma del centrodestra è ancora in via di limatura. Oggi sono stati stesi i dieci punti cardine. Saranno ratificati nei prossimi giorni dai leader. Nel frattempo, però, qualcosa inizia già a uscire nei talk show. Su un tema non c'è ancora l'accordo: la riforma della legge Fornero. La Lega Nord è per l'abolizione totale, mentre Forza Italia propende per salvarne una parte. "La discussione è positiva - assicura Salvini - è importante passare dalle parole ai fatti. In televisione parlano tutti bene, poi però bisogna fare proposte che si possano concretizzare il 5 marzo" . Il leader del Carroccio ha chiesto a Silvio Berlusconi l'impegno su alcuni temi, tra questi anche anche azzeramento della legge Fornero per quelle persone che "hanno diritto di andare in pensione" . "È sacrosanto andare in pensione con 41 anni di contributi - ha chiosato - sono tanti e ti rendo il diritto di essere nonni" .