Militanti M5S umbri pronti alle dimissioni in massa contro l'accordo col Pd

Mentre l'alleanza tra M5S e Pd in Umbria sembra a un passo, gli esponenti pentastellati di quella Regione sembrano sul piede di guerra. La decisione di Luigi Di Maio di aprire ai dem con un 'patto civico' non convince.

Dalle chat interne dei 'portavoce' umbri sarebbe partita, secondo l'Adnkronos, l'idea di dimissioni in massa in segno di protesta contro la candidatura del civico proposto dal Pd, Andrea Fora, sul quale dovrebbe convergere il M5S. "Se avessi in mano 33 lettere di dimissioni potenziali di tutti i portavoce, forse qualche info riuscirei ad ottenerla", scrive il senatore Stefano Lucidi preoccupato per l'intesa che si sta per stringere. La deputata Tiziana Ciprini, a tal proposito, commenta: "Quindi ci facciamo usare per i loro ca... avanti tutta che dal 27 torniamo allo zero virgola" . Giudizio duro anche quello del deputato Filippo Gallinella, convinto che Fora sia stato scelto da Verini e dalla Sereni per pescare voti tra i cattolici. Intanto il tempo stringe, oggi si terrano le 'Regionarie' per scegliere i candidati della lista M5S ma il nome dell'aspirante presidente ancora non c'è.