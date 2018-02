"Ministro M5S antisemita? La comunità ebraica insorge, ma Fioramonti smentisce

La comunità ebraica italiana non ha gradito il candidato a ministro dell'Industria proposto da Luigi Di Maio (M5S): stiamo parlando di Lorenzo Fioramonti, docente di economia. Su Moked, il portale dell'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane) si legge che "ha destato inquietudine e indignazione nel mondo ebraico italiano la notizia della candidatura a ministro dell'Industria da parte del Movimento Cinque Stelle, in un eventuale governo con Luigi Di Maio premier, di Lorenzo Fioramonti, docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele" . E ancora: "Fioramonti è arrivato persino a rifiutare di partecipare a un evento in Sudafrica, dove insegna, perché era prevista la presenza dell'ambasciatore israeliano in Sudafrica, Arthur Lenk".

Fioramonti però ha respinto ogni accusa. "Non ho mai sostenuto e non sostengo tutt’oggi, ovviamente, alcun boicottaggio nei confronti di Israele. Al contrario, ritengo che lo sviluppo e la crescita dell’economia globale passi proprio attraverso la cooperazione e la partecipazione di tutti, anche in Medio Oriente. Israele è e resta un partner importante dell’Italia nel lungo percorso di crescita che vogliamo intraprendere. In queste ore - osserva - il mio nome è salito alle cronache nazionali per un episodio verificatosi circa due anni fa. Il fatto in questione è oggetto di una strumentalizzazione senza precedenti da parte di una specifica parte politica. Ed è davvero triste che qualcuno prenda a pretesto un tema così delicato, come il conflitto israelo-palestinese, per muovere attacchi contro la mia persona e contro Luigi Di Maio, arrivando persino a parlare di antisemitismo. Tra l’altro proprio io, che per anni ho collaborato con le associazioni per l’amicizia ebraico-cristiano quando ero un giovane studente universitario ed ho collaborato con università israeliana come studioso. Tutto quel che sta accadendo è surreale" . Anche Di Maio, intercettato dall’agenzia Agi a Montecitorio, risponde che si tratta di una "notizia falsa".