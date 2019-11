È mistero sulla telefonata tra Grillo e Zingaretti

Nicola Zingaretti aveva già dimostrato la sua disponibilità per un confronto coi 5 Stelle, per " una nuova agenda 2020" . Durante il vertice organizzato dopo le tensioni interne al Movimento, Beppe Grillo e Luigi Di Maio, avevano auspicato di poter avviare una discussione con gli alleati di governo su " progetti ambiziosi di alto livello" .

Immediato l'intervento del segretario del Partito democratico: " Bene l'impegno per il rilancio dell'azione di governo da parte dei 5 stelle - aveva commentato- un passo in avanti verso la direzione da noi auspicata di andare oltre una mera maggioranza di parlamentari. Pronti al confronto ".

E, secondo le indiscrezioni raccolte da Repubblica, il contatto tra Zingaretti e Grillo sarebbe avvenuto. Tra i due leader ci sarebbe stata una telefonata. Alcuni dirigenti del Pd, infatti, avrebbero alimentato i dubbi su un presunto scambio di idee: " Si sono sentiti? Lasciamo stare, non facciamo confusione. Meglio non dire ". Anche alcuni pentastellati vicino a Grillo avrebbero ammesso che " Zingaretti gli sta simpatico. Perché sembra uno che non fa giochi di Palazzo" . È escluso un colloquio a quattr'occhi, ma secondo dem e grillini è possibile che tra i due ci sia stata una telefonata. D'altra parte, il comico, nel video in cui è stato ripreso insieme a Di Maio, aveva messo le cose in chiaro: " Il capo politico è Di Maio - aveva detto- il referente è lui, ci starò più vicino, quindi non rompete i coglioni perché se no ci rimettiamo tutti ". L'indicazione, quindi, era quella di andare avanti, di sostenere il governo Conte e iniziare a dialogare con il Pd. E Zingaretti avrebbe preso la palla al balzo, contattando direttamente il capo del Movimento, incoraggiato anche dal continuo ripetersi della parola "sinistra" nel video di Grillo.