Mogherini: "Resterò a Bruxelles, in Italia si cerca il conflitto"

" Resterò a Bruxelles, in Italia si è deteriorata la più basilare capacità di vivere insieme, si cerca sempre il conflitto ". Parola di Federica Mogherini, ormai ex Alto Commissario dell’Unione Europea per gli Affari Esteri.

Lady Pesc, la ripudiata dal Pd, ora ripudia anche la sua stessa patria che da commissario Ue non ha mai difeso. Dobbiamo a lei il via all’Operazione Sofia "quella che ha dichiarato guerra agli scafisti ma ha finito per riempire di profughi solo noi, prevedendo che anche le imbarcazioni straniere coinvolte facessero rotta sulle nostre coste" , sottolinea Libero in un editoriale. Ed è naturale che la Mogherini sia risentita anche con il suo stesso partito, quel Pd che, una volta tornato al governo, non ha minimamente pensato di rivendicare la sua conferma a commissario europeo. Anche l'avvio del cosiddetto Pesco, il nuovo patto di difesa Ue, osteggiato da tutti i Paesi membri. Sempre un flop si sono rivelati tutti i tentativi di portare la pace in Libia. Anzi, si può dire che l'Ue ha giocato un ruolo veramente marginale. Il suo operato in questi ultimi cinque anni è stato contestato e stroncato proprio da quel Matteo Renzi che nel 2014 si spese per la sua nomina. Nomina assai prestigiosa e assai remunerativa dato che per cinque anni ha guagnato 30mila euro al mese e non appena compirà 65 anni avrà una pensione da 4700 euro. Ora, a quanto pare, si occuperà di un think-thank "dove però, se sono furbi davvero, non le daranno tutti i soldi che le ha corrisposto l’Unione Europea", commenta maliziosamente Libero. Insomma la Mogherini ha trovato la sua nuova casa a Bruxelles.