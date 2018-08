Molestie, Asia smentita: ecco le foto e gli sms. "Feci sesso con Bennett"

Rovistare tra le lenzuola di qualcuno non è una cosa di cui essere orgogliosi. Ma quando c'è di mezzo un'accusa di violenza sessuale non ci si tira certo indietro. Non lo fa il sito di gossip americano Tmz, che ieri ha dato un altro manrovescio ad Asia Argento, portando prove (fotografie e sms) che smentirebbero le affermazioni dell'attrice romana secondo cui non ci sarebbe stato nessun affare di letto tra lei e l'attore e cantante Jimmy Bennett nel 2013, quando questi aveva soltanto 17 anni, e far sesso con lui per un maggiorenne sarebbe stato un reato.

Qualche giorno fa il New York Times ha rivelato che Asia Argento ha pagato Bennett 380mila dollari in base a un accordo extragiudiziale. Secondo l'avvocato dell'attore, oggi ventiduenne, la cifra sarebbe un risarcimento per i danni psicologici riportati dal giovane in seguito a una violenza sessuale subita da Asia Argento in una camera di un hotel californiano in un giorno del 2013. Quando i due si reincontrarono dopo una lunga lontananza: i due infatti avevano lavorato insieme nel 2004, quando la Argento aveva diretto il film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa e aveva affidato a Bennett, che aveva otto anni, il ruolo di suo figlio. Quel film aveva sviluppato tra i due un rapporto molto stretto, che era proseguito nel corso degli anni.

Poi, dopo il coinvolgimento della Argento nello scandalo sessuale che aveva coinvolto il mondo dello spettacolo americano e le accuse da lei rivolte al potente produttore Harvey Weinstein di aver preteso rapporti sessuali non consenzienti, Bennett si era rifatto vivo con la Argento, minacciandola di denunciarla per quel presunto rapporto sessuale del 2013. Secondo l'avvocato di Bennett il giovane non avrebbe tollerato vedere l'attrice romana fare la parte della vittima pur essendo stata a sua volta una molestatrice. Secondo la Argento invece il giovane - descritto come un personaggio non del tutto equilibrato - aveva solo deciso di monetizzare lo scandalo. Un ruolo importante nella vicenda lo avrebbe avuto Anthony Bourdain, chef e scrittore di fama internazionale e fidanzato della Argento. Sarebbe stato lui ad accettare di cedere a quella sorta di ricatto versando a Bennett 380mila dollari per evitare uno scandalo che avrebbe infangato tutti i protagonisti della vicenda. Bourdain si è suicidato lo scorso giugno e non può quindi confermare né smentire le affermazioni della compagna. Che però l'altro giorno ha ribadito con chiarezza di non aver mai fatto sesso con Bennett.

Ora però Tmz sgancia la bomba. Pubblicando quelle che secondo i giornalisti del sito di gossip sarebbero le prove che almeno un rapporto sessuale tra Asia e Jimmy ci sarebbe stato. C'è una fotografia (di una serie di quattro) in cui si vedono i volti sorridenti e languidi dei due chiaramente sdraiati su un letto. Oltre ai volti si vedono anche le spalle e si intuisce che non abbiano vestiti addosso. Non è la pistola fumante ma francamente pochi osservando quella foto sarebbero disposti a scommettere sul fatto che non sia stata scattata dopo un rapporto sessuale.

Non solo: Tmz pubblica anche uno scambio di messaggi tra l'attrice e un suo amico avvenuto qualche giorno fa, proprio nelle ore successive alle rivelazioni del Nyt a proposito del risarcimento riconosciuto a Bennett. «Ho fatto sesso con lui, era strano. Non sapevo fosse minorenne», scrive a un certo punto la Argento. Che poi si lagna: «Il pubblico non sa nulla, sa solo quello che scrive il Nyt. Quel ragazzo arrapato mi è saltato addosso». L'amico gli chiede conto di quelle foto nudi nel letto e lei: «Si vedono solo le mie tette. Non significa nulla». Poi la Argento racconta che quando aveva 17 anni è stata per anni con un uomo di 33 e a un certo punto, quasi consapevole dell'abisso che la attende, confessa: «Se perderò il mio lavoro andrò in Africa o nella foresta amazzonica». Quindi l'attrice romana manda all'amico la foto di un biglietto che Bennett le avrebbe scritto, in cui le confessava il suo amore. «In seguito ha continuato a mandarmi nudi non richiesti per tutti questi anni fino a due settimane prima della lettera degli avvocati».