"Momento sbagliato in un luogo sbagliato"

Non c'era il tramonto, non si sentivano le onde del mare, neppure il profumo dei pini. Non ci siamo. Le promesse d'amore richiedono intimità. Meglio se in una cornice romantica. A pensarla così è Anna Pettinelli, conduttrice radiotelevisiva e ora impegnata nella trasmissione «Amici», è lei la nuova professoressa di canto designata dalla conduttrice Maria De Filippi. Anna è un volto pubblico dai tempi di Disco Ring (che ha presentato dal 1982 per cinque anni), ha sempre calcato le scene, sa bene cosa significhi esporsi. Ma non avrebbe mai gradito una proposta di matrimonio in pubblico.

«Assolutamente no. Vorrei sentire le stesse parole, pronunciate dal mio uomo, in un ambiente protetto. Non conosco il deputato Flavio Di Muro, non giudico lui ma la circostanza sì».

Cosa ha percepito di più come stonatura?

«L'aula piena di gente, il voler condividere un fatto così intimo con sconosciuti, sotto i riflettori, il non distinguere tra vita pubblica e privata».

E il fatto che la platea fosse quella di Montecitorio?

«Ancora peggio. In quel posto i deputati se ne sono date di santa ragione, sono sempre volati insulti».

L'onorevole Di Muro si è giustificato dicendo di non aver interrotto i lavori, ha chiesto la parola all'inizio della discussione.

«Era nel posto sbagliato al momento sbagliato».

Ci racconta dove ha ricevuto promesse d'amore?

«Sempre a tu per tu, io e lui, rassicurati dal fatto di trovarci in un momento tutto nostro. Una volta al mare con la risacca sullo sfondo. Un'altra volta ho ricevuto un anello e lui si è messo in ginocchio, le risate intime sono diverse.

Sempre tutto privato?

«Una volta sola, davanti ai miei familiari. Era Natale. Ma la famiglia non è l'aula di Montecitorio».