Moretti attacca: "Salvini farà un prelievo forzoso sui conti". Ma cita un account fake

Alessandra Moretti cade in diretta tivù nell'ennesima gaffe. L'eurodeputata del Pd, ospite dell'ultima puntata di Piazzapulita, ha accusato il vicepremier Matteo Salvini di aver proposto un “prelievo forzoso sui conti correnti” degli italiani per saldare l'eventuale procedura d'infranzione che potrebbe arrivare se il premier Conte e il ministro Tria non trovassero un accordo con l'Ue.

“Salvini fa un tweet, dopo la lettera ricevuta dalla Commissione Ue, in cui dice che con 400 euro a testa paghiamo tutto e rimane anche la mancia”, dice baldanzosa la Moretti mentre Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, e il neo eurodeputato leghista Antonio Maria Rinaldi restano alquanto scettici sulla veridicità della notizia. Ed è proprio a quest'ultimo che l'esponente dem si rivolge chiedendo: “Domanda a Rinaldi, che significa? Un prelievo forzoso sui conti correnti?”. “Ma voi c’avete delle fantasie. Non c’è scritto 'prelievo forzoso'. Ha detto ‘basterebbero 400 euro', ma non ha detto che lo fa. È italiano, eh”, controbatte l'economista sovranista. “Lo ha scritto Salvini su twitter”, ribadisce Moretti. A questo punto interviene Borgonovo: “Era evidentemente una battuta”, dice. “Ma non c’è niente da ridere. Non si fanno battute sulla pelle degli italiani", replica immediatamente la Moretti convinta di aver vinto il match. Il mistero viene risolto pochi minuti dopo dal conduttore della trasmissione Corrado Formigli che spiega: "I politici, cara Moretti, le sparano talmente grosse, tutti, e poi c’è una tale confusione su Twitter, che ogni tanto si inciampa su fake che possono sembrare veri". E così, nonostante in un primo momento la Moretti cerchi salvare la faccia ribadendo: “No, questo è Matteo Salvini”. In realtà si tratta dell'account fake Matteo Salvini [ℹ] @salvinimi...