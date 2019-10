Morgan, il periodo nero non finisce più Aggredisce un paparazzo che lo fotografa

Milano Annose liti con le ex, dilemmi privati e persino un dannosissimo e sofferto procedimento giudiziario che ha portato a uno sgombero. Non è davvero un bel periodo per il compositore e cantautore milanese Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi. Dopo lo sfratto di giugno dalla sua casa di Monza e il recentissimo sfogo davanti alle telecamere di Striscia la notizia durante il quale l'artista ha spiegato di non poter lavorare «perché se firmo un contratto parte immediatamente il pignoramento e devo pure pagare 8mila euro per il trasloco», mercoledì notte il 46enne ha aggredito un fotografo in corso Garibaldi, nel pieno centro di Milano. Un assalto ingiustificato per il quale la polizia, intervenuta sul posto, non ha potuto che denunciarlo, accusandolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Era l'una di notte e Morgan stava passeggiando con una donna di 29 anni. È stato allora che un fotografo lo ha preso di mira e dopo averlo avvicinato con cautela ha cominciato di nascosto a scattare delle fotografie alla coppia. Quando lo ha sorpreso il cantante prima lo ha invitato a smettere, quindi, vedendo che l'altro continuava imperterrito a scattare foto, prima è andato su tutte le furie, quindi ha reagito avventandosi contro di lui e finendo per strappargli la camicia.

La donna che era in compagnia del cantante brianzolo ha riferito alla polizia che il fotografo, anche lui 29enne, dopo il litigio le ha spiegato che in realtà avrebbe voluto vendere le foto a Morgan per evitare che uscissero sui giornali dai quali, a suo dire, avrebbe ricavato almeno 15mila euro. «Non ha specificato con esattezza quanto avrebbe preteso da Marco, non ha parlato di una cifra, ma era chiaro che si trattava di una somma superiore a quei 15mila euro», ha dichiarato l'amica dell'artista. Per il suo comportamento il paparazzo è stato denunciato a sua volta con l'accusa di tentata estorsione.

Dopo il pignoramento della sua abitazione messa all'asta dal tribunale brianzolo a causa dei debiti verso le ex moglie e la ex compagna, cioè l'attrice Asia Argento e la ex gieffina Jessica Mazzoli - da cui il 46enne ha avuto due figlie - - uno sconsolato Morgan si era confidato in alcune interviste-confessioni. Spiegando di aver iniziato a fare il musicista nei locali notturni e di essere così riuscito sia a estinguere il mutuo della madre e, risparmiando, anche ad acquistare il suo appartamento brianzolo. «Questa casa ha la mia anima. Trovo pazzesco non avere la possibilità di rimediare. Vengo trattato come un assassino a cui viene tolta la libertà per sempre» aveva dichiarato l'artista.

L'altra sera quindi, a Valerio Staffelli, inviato del programma satirico di Antonio Ricci, aveva mostrato il camion dove sono raccolte le sue cose, portate via dalla casa di Monza. Concludendo: «Sono messe così, alla rinfusa». Proprio come la sua vita.