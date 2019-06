Morto un Lotti il Pd ne farà subito un altro

Luca Lotti, ex ministro, si è autosospeso dal Pd dopo essere stato beccato con le mani nella marmellata a trafficare con il gotha della magistratura per pilotare la nomina del nuovo Procuratore capo di Roma. Per questo è finito sotto inchiesta ed è stato già processato e condannato dal suo partito. Suo per modo di dire, perché Lotti non è uomo di partito ma di Matteo Renzi. Di più: era ed è la sua ombra, il suo braccio destro, alcuni sostengono il suo faccendiere. Scaricare Lotti, per Zingaretti equivale a disfarsi di un altro pezzetto di Renzi, cosa nel Pd assai gradita di questi tempi.

Non prendiamoci in giro, altro che questione morale sul rapporto tra magistratura e politica: è dai tempi di Togliatti ministro della Giustizia che la sinistra con i giudici fa il bello e cattivo tempo. Prova ne è che i comunisti furono gli unici salvati dal ciclone giudiziario di Mani pulite e che la magistratura è stato il braccio armato dei compagni per sfiancare prima e abbattere poi il berlusconismo.

Luca Lotti non è quindi un'eccezione, da quelle parti è la regola. È un uomo spregiudicato? Probabilmente sì, con l'aggravante - rispetto ai suoi predecessori - di muoversi come un elefante in un negozio di cristalleria. È uno di quegli uomini di sinistra che - suppongo - hanno preso alla lettera il motto di un loro leader europeo, Tony Blair. Che diceva: «Il potere senza principi è sterile, ma i principi senza poteri sono futili».

Ma davvero Lotti è così potente da poter decidere le nomine apicali della magistratura? Non lo so. Il potere non è soltanto quello che si ha realmente, c'è anche quello che gli altri immaginano tu abbia. E se questi «altri» sono mediocri figure devastate dall'ambizione, il gioco è fatto. Per gente così, alla Lotti, non ci sono vie di mezzo: o la gloria o il precipizio. Ma nel Pd non facciano le verginelle o i finti tonti. Lotti lo hanno cacciato non perché immorale (o più immorale di loro) ma in quanto renziano. Morto un Lotti ne costruiranno un altro. Per loro la magistratura è cosa troppo seria da essere lasciata in mano ai magistrati. Che se poi sono tutti della qualità vista in questa vicenda, forse non hanno tutti i torti.