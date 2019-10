È morto Paolo Bonaiuti, ex portavoce di Berlusconi

Si è spento a Roma dopo una lunga malattia Paolo Bonaiuti. Storico portavoce di Silvio Berlusconi, aveva 79 anni. Giornalista, fu parlamentare e sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi II, III e IV.

Fiorentino, laureato in Giurisprudenza, iniziò a lavorare nel campo pubblicitario, diventando poi giornalista. Capo del servizio economico del quotidiano il Giorno, dal 1975 fu inviato speciale, occupandosi dei più importanti avvenimenti internazionali. Nel 1984 entrò al Messaggero come inviato ed editorialista, seguendo eventi epocali come la caduta del Muro di Berlino e il Trattato di Maastricht.

Inizialmente molto critico nei confronti della discesa in campo di Berlusconi (da vice direttore del quotidiano di Roma scrisse un duro editoriale), due anni dopo, nel 1996, aderì a Forza Italia e venne eletto deputato nelle sue liste. Iniziò la sua lunga collaborazione con il Cavaliere. Nell'aprile 2014 lasciò gli azzurri per aderire al Nuovo Centrodestra di Alfano. Tre anni dopo, finito l'Ncd, entrò in Alternativa Popolare.