Il Movimento cambia pelle: "Un direttorio affiancherà Di Maio"

Da un movimento nato senza leader si è arrivati poi ad avere effettivamente un capo politico. Il Movimento 5 Stelle non smette mai di cambiare e l'ultima novità prende il nome di direttorio. Ad annunciarlo è Roberta Lombardi, che negli studi de La7 a Otto e mezzo ha svelato la composizione del cosiddetto team del futuro: " 12 persone che dividono delle tematiche più 3 o 4 figure di accompagnamento per l'organizzazione sul territorio ". Il nuovo "organo" andrà ad affiancare Luigi Di Maio, che finalmente ha " capito che bisogna dedicare persone a seguire dossier e temi, a informare i cittadini italiani di quali sono i nostri progetti e a ricevere sollecitazioni ". L'ex candidata grillina nel Lazio si è detta " disponibile a valutare " qualora dovesse essere chiamata in causa per ricoprire uno di questi ruoli.

Il direttorio nasce dalla necessità di fare " qualche assestamento " soprattutto in " questo passaggio così repentino ". Sui malumori non sono arrivate smentite: " È normale che ci siano. Avere idee differenti è una nostra ricchezza e ognuno dà il contributo che può dare all'interno del Movimento 5 Stelle ".

Movimento dell'occasione

La Lombardi ha poi definito il Movimento come un'occasione " per far vedere che c'è una forza politica che vuole rendersi utile al Paese. Ciò vuol dire che se tu hai dei progetti da realizzare, lo puoi fare con chiunque ci stia, sia col centrodestra sia col centrosinistra ".