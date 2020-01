Il Movimento perde pezzi: ​Cappellani lascia i 5 Stelle

Il deputato catanese Santi Cappellani avrebbe inviato una lettera di dimissioni al Movimento 5 Stelle. Lo riposta il quotidiano La Sicilia, che riporta le parole di addio del grillino.

" Quanto scrivo è doloroso a me per primo - scrive Cappellani - Non avrebbe senso rimanere in una squadra i cui non ci si riconosce più ". Poi parla di una " profonda frustrazione multipla ": quella di " non potere rappresentare il termine di cui ci fregiamo e di non potere più rispondere ai territori per non minare gli equilibri di questo o quel governo ". Il termine in questione sarebbe quello di "portavoce". Nella sua lettera di addio, il deputato grillino avrebbe anche parlato di una tendenza del Movimento, che si sarebbe " imborghesito ": " Siamo finiti in una spirale di autoreferenzialità" , scrive. Poi accusa la gesione dei 5 Stelle: " Quando sento la frase 'pugno di ferro' rabbrividisco ".

Cappellani non riconosce più il Movimento di cui fa parte che ora sarebbe più interessato " a comunicazione e sondaggi" , rispetto "al sentire comune e della base ". Il Sicilia.it, inoltre, riporta altre parole del deputato pentastellato: " Mentre ci si apriva giustamente alla società civile con gli uninominali, si cancellavano dalle liste attivisti storici, senza alcuna motivazione ", sosterrebbe Cappellani, che contesta " una serie di azioni di imperio che hanno fatto venire meno proprio il sentirsi comunità ". Infine, il deputato riprende i 5 Stelle, a sua detta " in preda all’anarchia ", dato che senza " una linea comune, molto spesso, e senza confronto, vengono prese posizioni contro i nostri stessi alleati di governo e contro le azioni dei nostri stessi ministri ". In più, " gli amministratori locali sono abbandonati a se stessi" .