Multa ai cambia casacca, ora il Pd fa retromarcia

Prima il pugno duro e poi la retromarcia: il Pd sulla multa ai cambia casacca alla fine ci ripensa. Walter Verini avrebbe fatto firmare ai candidati dem in Umbria un documento che avrebbe obbligato loro a pagare una sanzione da 30mila euro qualora avessero deciso di cambiare gruppo dopo l'eventuale elezione. Tuttavia lo stesso commissario umbro, come riportato da Il Messaggero, ha fatto sapere: " Essendo su base volontaria, tra candidato e il partito, un candidato che volesse ripensarci potrebbe farlo. È stata una scelta condivisa e non un’imposizione ".

Confusione

La scelta aveva creato caos all'interno del Partito democratico. Il capogruppo al Senato Andrea Marcucci aveva tuonato: " Inseguire il M5S, prevedere una multa e una sorta di di vincolo di mandato per i candidati alle regionali del Pd in Umbria, non mi sembra affatto una buona idea. Il commissario del Pd Walter Verini ci ripensi ". Sulla stessa linea si era schierato Andrea Orfini: " La scelta di inserire il vincolo di mandato con tanto di multa è qualcosa al di fuori della cultura politica democratica e spiace davvero che qualcuno non se ne renda conto ".