Nel decreto fiscale salta la norma antievasione di Bonafede

Dal decreto fiscale salta la bozza anti evasione che il ministero della Giustizia ha inviato al dicastero dell’Economia. La norma che prevede il carcere per chi evade oltre i 100mila euro, tanto caro al ministro Alfonso Bonafede, ha spaccato la maggioranza con Pd e LeU decisamente contrarue a inserire il provvedimento nel decreto del Mef.

“Sarà fatta una valutazione politica ai massimi livelli”, rivelano alcune fonti all'HuffPost, ossia tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti che compongono la maggioranza giallorossa. Nulla da fare, dunque, per lunedì, ma casomai se ne riparlerà in occasione della legge di bilancio. " Io penso che il carcere sia giusto. Altrimenti sarebbe come la solita cosa fatta la legge trovato l’inganno”, ha aggiunto spiegando che questo tema così delicato non può restare confinato su un impianto meramente giudiziario ma " va collocato dentro lo strumento per combattere l’evasione fiscale". La bozza della norma scritta dal ministro Bonafede prevede pene molto più alte per gli evasori e soglie di punibilità più basse, anche di un terzo o di un quarto. Ma non solo. Dà anche la possibilità di confiscare i beni dei condannati ed estende la responsabilità amministrativa alle società per i reati tributari.