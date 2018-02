Nel "governo" di Di Maio allo sport c'è Fioravanti

Un altro nome nella lista dei ministri del Movimento Cinque Stelle. Domenico Fioravanti, in un ipotetico governo Di Maio, avrebbe il ministero dello Sport. Ad annunciarlo è stato Alessandro Di Battista durante l'evento "Sport e Legalità" a cui ha partecipato il campione di nuoto con la presentazione del programma per lo Sport del Movimento cinque Stelle. "Il nuotatore più medagliato del nuoto azzurro, qualora il M5s andasse al governo, sarà il nostro ministro dello Sport. Di Maio ha chiesto la sua disponibilità e lui ha accettato", ha affermato Di Battista. E di fatto lo stesso nuotatore ha confermato il suo impegno per un esecutivo pentastellato: "Scusate un pizzico di emozione - ha detto Fioravanti, commentando la notizia nel suo intervento seguito a quello di Di Battista - non capita tutti i giorni di ricevere così tanto affetto. Sarà un grande onore e un privilegio ricoprire questa carica, ma al tempo stesso una grande responsabilità. Mi reputo un uomo di sport ma al servizio dello Sport".



E tra i grillini nell'evento di Pescara c'era anche Zdenek Zeman che ha parlato del suo appoggio al Movimento Cinque Stelle: "Sono qua per sbaglio, dovrei essere tra voi. Mi hanno attaccato dicendo che il voto è segreto, ma io mi sono schierato perché ci credo. Da 60 anni sono nel mondo dello sport e mi interessa... l'unica forza politica che presenta un programma sullo sport, cioè loro. I problemi ci sono, speriamo si riesca a risolverli".