Nel presepe c'è un Gesù nero: scoppia la polemica a Viareggio

"A Viareggio la tradizione ha dovuto cedere alla strumentalizzazione" . A far montare la polemica, nel giorno di Santo Stefano, è Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega Nord in Toscana, che su Facebook ha pubblicato la foto del presepe di Viareggio. Tra la Vergine Maria e San Giuseppe c'è il Bambinello disteso sulla paglia. Ma non è la statua di Gesù che per tradizione viene messa nella magiatoia di Betlemme. Si tratta, infatti, di un pargolo di colore.

Nelle ultime ore il Gesù nero, spuntato nel presepe di Viareggio, sta letteralmente dividendo la Toscana. "Non c'è dubbio che Gesù rappresenti tutti i cristiani, e certo, ogni modalità con la quale egli viene rappresentato non è un problema - tuona la Montemagni su Facebook - ma mi chiedo se sia giusto strumentalizzare così una tradizione della nostra cristianità. La palese ostentazione di buonismo a fine propagandistico è evidente dato che a nessuno sfugge che il bambin Gesù abbia un colore della pelle diverso da quella di Giuseppe e Maria" .