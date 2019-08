Malta annuncia lo sbarco dei migranti di Ocean Viking

Malta farà sbarcare alla Valletta i migranti a bordo della nave Ocean Viking. A dare l'annuncio su Twitter è il premier maltese Joseph Muscat. "Malta trasferirà queste persone alle navi delle forze armate maltesi al di fuori delle acque territoriali che le porteranno a terra", spiega ancora il premier.

La decisione arriva dopo che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha negato il permesso allo sbarco in Italia per i 356 immigrati a bordo della nave. "La Ocean Viking, nave norvegese di Ong francese, non verrà in un porto italiano. Se vogliono, vanno a Malta: se vogliono li distribuiscono in giro per il mondo", ha affermato il leader della Lega in una direttta Facebook. E poi ha assicurato: "Come promesso, non abbiamo dato nessun permesso".

Sempre durante la diretta, il vicepremier ha parlato dei numeri sui morti in mare, diminuiti di ben sei volte negli ultimi anni. Spiega il leader del Carroccio: "Nel 2016 fra morti e dispersi erano stati 5.096, nel 2017 3.139, nel 2018 2.277. E oggi, nel 2019, con la cura Salvini, sono stati 839, sei volte di meno. Lo dico anche a qualche uomo di Chiesa che ogni tanto mi attacca".

Chiude il ministro: "Alla faccia dei Saviani, i morti in mare sono diminuiti. Stiamo salvando migliaia di vite, donne e bambini destinati alla morte, con la politica dei porti chiusi e del No alle Ong".