"Non siamo a scuola". È lite Carfagna-Salvini

Un battibecco in Aula a Montecitorio tra Mara Carfagna e Matteo Salvini. Tutto parte da una protesta del Pd. I parlamentari dem infatti hanno esposto alcuni cartelli con il numero "49" (un riferimento alle vicende giudiziarie che riguardano il Carroccio). La protesta dem è andata in scena proprio durante l'intervento del ministro degli Interni nel corso del Question Time. Il titolare del Viminale ha subito reagito allargando le braccia e sbottando: " Anche mia figlia, che ha sei anni, si diverte con i disegnini... ". La presidente di turno, Mara Carfagna è intervenuta per moderare la risposta del ministro: " Non siamo a scuola... ". Nel corso delle proteste del Pd contro il ministro degli Intersi sono apparsi altri cartelli. La deputata Pd, Alessia Rotta, ha deciso di mostrare la scritta "qui non sei il benevenuto". Il messaggio si riferisce di fatto agli strscioni che in questi giorni sono stati rimossi durante alcuni comizi di Salvini. L'ultimo caso a Brembate dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proprio rimosso uno striscione con la scritta dedicata a Salvini "qui non sei il benvenuto". E poi c'è chi invece prova a sfidare il ministro degli Interni usando l'arma dell'ironia. In uno dei suoi ultimi comizi infatti è spuntata la scritta dal balcone di una palazzina che ha il sapore della beffa: "Sono al quinto piano, prendetela lunga la scala per rimuovere questo striscione".