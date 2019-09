"Non sono dei 5 Stelle", ma spunta un video ​che sbugiarda Conte

" Definirmi dei Cinque Stelle mi sembra una formula inappropriata" . A sottolinearlo era stato lo stesso Giuseppe Conte, accusato di essere parte del Movimento.

" Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari" , aveva aggiunto il nuovo premier incaricato, ammettendo una vicinanza politica ai pensastellati, ma sottineando di non essere appartenente al partito. Dichiarazioni che stonano, se lette mettendole in relazione a un video, diventato virale sui social.

Le immagini, infatti, ritraggono i festeggiamenti dei vertici del Movimento 5 Stelle, durante lo spoglio delle schede delle elezioni 2018. I grillini raggiunsero un ottimo risultato e i dirigenti del Movimento non si sono risparmiati nelle esultanze. Tra loro, in primo piano è ben visibile Luigi Di Maio, euforico. Ma tra i pentastellati felici del risultato della notte del 4 marzo 2018, spunta anche Giuseppe Conte.

Nelle immagini, condivise dal giornalista Jacopo Iacoboni, si vede il premier incaricato esultare insime ai 5 Stelle, alla seconda proiezione del voto. Una reazione che si scontra con la posizione espressa e ribadita da Conte negli ultimi giorni.