Nota al Def oggi in Cdm. Sul tavolo Iva, Flat tax e cuneo fiscale

Un Consiglio dei ministri per nulla facile quella che si svolgerà oggi e che dovrà definire le note di aggiornamento al Def. Numerose le misure in cantiere da parte del nuovo governo Conte che dovrà rielaborare alcuni degli strumenti che, invece, erano presenti nel programma economico del vecchio esecutivo Lega-M5S.

Scongiurare l'aumento dell'Iva resta il problema principale a cui si accompagna il taglio del cuneo fiscale, ma occorre trovare le risorse e capire quali misura inserire e quale mettere da parte. Dopo gli attacchi da parte delle associazioni datoriali sembra tramontata l'idea di un aumento selettivo delle aliquote Iva soprattutto se queste fosse fatta per favorire il taglio del cuneo fiscale. E allora si dovrà procedere in parallelo su entrambi i fronti, magari in modo più blando. Per il cuneo fiscale resterà, nei fatti, seppur con altro nome (per chiari motivi di opportunità politica) il bonus 80 euro di Matteo Renzi ma non è ancora chiaro se si agirà sui redditi sino ai 28-36mila euro o se la misura riguarderà anche i redditi fino ai 55mila euro lordi anno.

Sull'altro versante, di certo non troverà spazio la Flat Tax, cavallo di battaglia della Lega e di Matteo Salvini, e anche misure adottare misure di tax planning a sostegno dee professionisti sembra davvero improbabile. Per le imprese, invece, possibile un ritorno all'Ace (aiuto alla crescita economica) agevolazione introdotta nel 2011 e sospesa nel 2019, che aveva lo scopo di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. La misura si basava sulla deduzione dal reddito imponibile netto, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Potrebbe trovare spazio, poi, il pacchetto Industria 4.0 con misure di iperammortamento già annunciate dal neo ministro del Mise Stefano Patuanelli.

Infine niente condoni fiscali né rottamazioni delle cartelle esattoriali mentre potrebbero trovare spazio nuove misure di ecobonus.