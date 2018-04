Novara, il sindaco nega patrocinio al gay pride: "È un corteo folkloristico"

"Niente patrocinio al gay pride" . Il sindaco leghista di Novara, Alessandro Canelli, è stato inamovibile. Il Comune non affiancherà il proprio stemma alla manifestazione "Novara Pride" che è stato programmato per il prossimo 26 maggio. La decisione, comunicata via mail ieri sera agli organizzatori dell'associazione Lgbt "NovarArcobaleno", ha ovviamente scatenato l'ira della sinistra e delle associazioni arcobaleno.

La giunta ha deciso di non concedere il patrocinio e la collaborazione economica e organizzativa richiesti perché, come ha spiegato lo stesso sindaco Canelli, hanno ritenuto il "Novara Pride" "una manifestazione di tipo simbolico-folkloristico" . "A nostro modo di vedere - ha argomentato il primo cittadino leghista - non può apportare il giusto contributo alla crescita e alla consapevolezza su problemi di questo tipo" . Secondo Canelli, l'evento, a cui dovrebbero prendere parte circa duemila persone e che ha già ottenuto il patrocinio di Regione, Provincia e Fondazione della Comunità del Novarese oltre all'adesione di una trentina di enti, associazioni e partiti, potrebbe rivalersi "addirittura controproducente rispetto alle finalità che si intendono raggiungere" . Tanto che il sindaco lo definisce "un'inutile ostentazione" . Convinto che "la pubblica amministrazione possa fare meglio alla causa contro le discriminazioni sessuali non patrocinando eventi come questo" , il primo cittadino leghista conclude spiegando che, in città, "come me la pensano tanti omosessuali" .