Nubifragi e vento, un morto e feriti al Nord

Bilancio pesante per un sabato di maltempo nel centro-nord. Ieri mattina una pioggia pesante si è battuta su Milano e nel pomeriggio Bologna e Modena sono state martoriate dalla grandine, mentre il vento ha raggiunto i 111 chilometri orari.

A fine giornata sono state quindici le persone finite nei pronto soccorso dei due ospedali di Modena, Policlinico e Baggiovara, proprio per la violenza dei chicchi di grandine, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

Invece nel comune di Villarfocchiardo, nel torinese, è stato trovato senza vita un uomo disperso nei boschi, probabilmente morto dopo i nubifragi di venerdì.

Si è registrata anche una doppia esondazione del Seveso e allagamenti a Milano, che hanno messo a dura prova la viabilità, con fermate della metro rimaste chiuse. Nel quartiere Niguarda, sono stati allagati garage e scantinati. I vigili urbani milanesi sono stati costretti a scendere in campo con una trentina di squadre e hanno interrotto la circolazione su diverse strade a scopo precauzionale. Un'auto, alle porte del capoluogo regionale lombardo, è rimasta bloccata all'interno di un sottopasso e la guidatrice si è salvata uscendo dal veicolo prima di essere sommersa. Tante le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale nella giornata.

«La situazione meteo è in netto miglioramento, non piove più sui bacini di Seveso e Lambro. I livelli del Seveso sono ormai notevolmente bassi, il Lambro sta scendendo ma molto lentamente», ha poi reso noto su fb nel pomeriggio l'assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano Marco Granelli.

Tra i disagi c'è stata anche la parziale chiusura della autostrada Torino Aosta per uno smottamento. E allerta in Lombardia in Valtellina per il rischio frana nella zona di Canargo. Coinvolti anche Triveneto, Emilia centrale e Romagna. Allerta meteo pure in Toscana. Pioggia in Campania, Abruzzo e Molise. A Modena il vento ha anche abbattuto diversi alberi.

A Delebio, in Valtellina, invece 50 persone sono state allertate per il riscio frana nella zona di Canargo a circa 900 metri sul Lesina per il maltempo. E nel comune in provincia di Sondrio ne sono state preallertate altre 250 persone e 100 ad Andalo (Sondrio).

Il sindaco di Delebio con il geologo hanno eseguito un sopralluogo. Ma l'allarme è poi progressivamente rientrato. E la Coldiretti, in occasione della perturbazione che ha colpito il nord Italia anche con la straordinaria caduta di grandine nelle città di Milano e Torino e Modena dove si contano gravi danni, segnala che quest'anno in Italia sono state rilevate fino ad ora 124 grandinate violente pari a quasi il doppio di quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno.

E presto si cambia. Dopo la pioggia nei prossimi giorni arriverà un caldo africano, che porterà sulla maggior parte delle nostre regioni temperature che areiveranno a sfiorare anche i quaranta gradi.