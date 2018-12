Nugnes (M5s): "Nella manovra c'è molto che non va"

"Questa manovra finanziaria è molto attesa e molto voluta dagli italiani. Ed è per questo che credo sia giusto appoggiarla nelle sedi istituzionali. Purtroppo però c'è anche molto che non va" . A scriverlo su Facebook è Paola Nugnes, senatrice grillina che è finita nel mirino del collegio dei probiviri del Movimento per aver votato contro il dl Sicurezza e che alcuni rumors danno vicina a passare con il gruppo misto.

La Nugnes contesta la creazione della centrale unica di progettazione, "un lutto per la cultura architettonica e per le esigenze di questo Paese che presenta diversificazioni paesaggistiche e architettoniche estremamente varie" ma soprattutto "l' innalzamento delle soglie (da 40 a 200mila euro) degli affidamenti pubblici diretti" che rischia di minare "il contrasto alla corruzione e lo scambio politico". "C'è poi la possibilità di cambio di destinazione d'uso degli edifici pubblici venduti dallo Stato, un provvedimento che rischia di snaturare i centri storici delle città" , si legge ancora nel post della Nugnes che, per finire, critica le spinte autonomiste dei leghisti, "u n vero passo falso a scapito del Sud ". Secondo la senatrice dissidente " la quantità di soldi che lo Stato trasferisce alle Regioni - scrive la senatrice dissidente criticando le spinte autonomiste dei leghisti - dovranno essere considerati in base non solo al fabbisogno territoriale, ma anche secondo il gettito fiscale pro capite: è facile immaginare che le Regioni più ricche come il Veneto avranno ancora più servizi e assistenza, mentre quelle povere (ossia quelle del Sud) ne avranno ancora meno".